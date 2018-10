Braunschweig-Coach gratuliert TSV 1860

André Schubert (Trainer Eintracht Braunschweig): "Zum Einen möchte ich 1860 zum Sieg gratulieren. Wir haben in den ersten zehn Minuten gesehen, dass es Gründe gibt, wieso wir in dieser Tabellensituation sind. Es hat etwas gedauert, bis wir gegen eine so wuchtige und zweikampfstarke Mannschaft wie 1860 den Mut zu finden. Dann haben wir es gut gemacht, kurz vor der Pause eine große Chance herausgespielt. Kurz nach der Pause haben wir relativ zügig ein Tor kassiert, es hat gedauert, bis wir uns davon erholt haben. Wir haben den Weg nach vorne oft gesucht und gefunden, aber haben uns leider nicht belohnt mit einem Tor. Wir habe es bis zuletzt probiert, aber es hat etwas die Selbstverständlichkeit, oder Mut gefehlt. Wir sehen auch, dass wir eine sehr junge Mannschaft haben, aber wir haben Ansätze und werden weiter arbeiten."

Stefan Lex witzelt in Richtung Nico Karger

Stefan Lex: "Ich habe schon im Hotel erfahren, dass ich spiele. Es war dann nur falsch auf dem Spielbericht gestanden - für mich war eher überraschend, dass ich nicht drauf stand. Das war ein wichtiger Sieg. Wie haben wieder etwas gezittert, hätten es etwas früher mit einem zweiten Tor zu Ende bringen können. Aber im Großen und Ganzen haben wir einen guten Aufrittt hingelegt. Wir waren von Anfang an entschlossen, über weite Strecken spielbestimmend. Dann haben wir endlich mal zu Null gespielt, das war wichtig. Und wir haben auch bwiesen, dass wir nicht nur späte Tore kriegen, sondern auch mal eins schießen können. Ich weiß nicht, ob ich meinen Rucksack abgelegt habe - ich hab jedenfalls keinen dran (lacht). Im Grunde haben wir immer gewusst, was wir können. Heute haben wir es gut hinbekommen. Meine Leistung war in Ordnung, denke ich. Es geht natürlich immer besser. Solange wir uns Chancen herausspielen, passt alles. Wenn wir nicht gewonnen hätten, dann hätt' ich nochmal ein ernstes Wörtchen mit Karges reden müssen, warum er meinen Querpass nicht reinmacht (grinst)."

