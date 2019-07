…Sechzigs Stotterstart: "Es ist das erste Spiel, der Druck ist groß. Die erste Halbzeit war nicht so gut, aber dann sind wir besser reingekommen. Ich denke, das wird von Spiel zu Spiel besser."

Bierofka: "Die erste Halbzeit können wir total vergessen"

Daniel Bierofka: "So schlecht wie die erste Halbzeit war, so gut war die zweite. Ich hatte das Gefühl, dass wir keine Überzeugung hatten, keinen Mut. Wir waren zu ängstlich, hatten viel zu wenig Läufe in die Tiefe. Der Gegner hat im Mittelfeld gut verteidigt, aber haben es uns auch selbst schwer gemacht in der Spieleröffnung, zu oft auf eine Seite drängen lassen. In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft das Gesicht gezeigt, dass ich sehen wollte und haben Power-Fußball gespielt. Wir haben bessere Lösungen gefunden, haben Druck gemacht und sind auch gefährlicher in den Strafraum gekommen. Dort waren wir dann teilweise einen Schritt zu spät oder hatten nicht die nötige Konsequenz, den Ball über die Linie zu drücken. Die erste Halbzeit können wir total vergessen, so kann man nicht Fußball spielen in der Dritten Liga. Die zweite Halbzeit war aber total in Ordnung, das muss der Weg sein: Die Jungs müssen lernen, mit Mut und Überzeugung Fußball zu spielen."

Hendrik Bonmann über…

…das Gegentor: "Das ist extrem bitter. Das war der einzige richtige Torschuss von denen. Aber sowas passiert eben."

…sein Debüt nach langer Verletzungspause und der Phase als Reservist: "Es war wunderschön. Es war ein sehr gutes Gefühl. Es bedeutet mir viel, endlich wieder fit zu sein und auf dem Platz zu stehen. Für mich persönlich war es eine gute Geschichte und ich bin sehr froh, wieder drin zu sein."

Hendrik Bonmann hadert mit der ersten Halbzeit

…Ärger über Sechzigs schwachen Auftakt: "Klar ärgert man sich, wir ärgern uns alle. Wenn wir besser reinkommen, passiert vielleicht diese doofe Halbchance gar nicht und dann gewinnen wir das Ding safe, wenn wir zwei Halbzeiten so spielen. Nichts desto Trotz hätten wir auch so das Spiel gewinnen können, hatten am Ende ein bisschen Pech. Aber wir haben allen gezeigt: Wir leben. Wir haben eine Riesen-Reaktion gezeigt. Es war ein guter Auftakt, wir brauchen uns für nichts schämen. Der Trainer hat in der Pause gar nichts Negatives gesagt. Wir haben uns gesagt: Wir müssen präsenter sein, mehr Führung übernehmen. Klar ist man ein bisschen nervös und es klappt nicht alles."

Sven Hübscher (Trainer Preußen Münster): "Bevor die Stimme dann endgültig weg ist, wie es nach dem ersten Spiel meistens so ist: Für uns war es eine Aufgangssituation, die uns durchaus vor ein Aufgabe gestellt hat: Auftaktspiel in München, mit einer jungen und teils neu zusammengestellten Mannschaft. Ich bin positiv überrascht gewesen, wie die Jungs da waren. In der zweiten Halbzeit fällt für uns zu früh das Gegentor. Dann entwickelt Sechzig eine Wucht und wir müssen aufpassen, dass wir im Spiel bleiben. Wir waren viel zu hektisch, Sechzig hat besser verteidigt. Sie sind mit dem Ausgleich deutlich besser ins Spiel gekommen. Ich kann mit dem Punkt leben und nach Hause fahren."

