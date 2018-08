...eine mögliche Rotation bei den anstehenden Pokalspielen gegen Dornach und Holstein Kiel: "Gegen Kiel werde ich niemanden schonen, das ist klar. Gegen Dornach werde ich sicher ein paar Spielern Spielpraxis ermöglichen. Ich will jetzt auch einfach eine Reaktion sehen von meinen Spielern. Klar ist aber auch: Ich werde in den nächsten zwei Wochen genau hinschauen, mit welcher Mannschaft ich dann nach Aalen fahre."

..., ob seine Mannschaft ob der späten Gegentore Verunsichert ist: "Ich werde meinem Team zeigen, woran die späten Gegentore gelegen haben. Wir haben in zwei Wochen das nächste Ligaspiel, bis dahin haben wir das Spiel heute aufgearbeitet, analysiert und abgehakt – dann geht‘s weiter. Ich glaube nicht, dass meine Mannschaft deswegen einen Knacks weghat."

Felix Weber über...

...das späte Gegentor: "Zur Zeit haben wir einfach die Scheiße am Fuß kleben. Die müssen wir jetzt mal wegkriegen. Lautern spät, Osnabrück spät, heute spät. Wir spielen immer guten Fußball und auch heute waren wir wieder die klar bessere Mannschaft. Wir waren zu weit vorne. Dann setzt er sich gegen zwei durch, ich kann rausgehen, war mir aber zu unsicher. Dann tunnelt er, legt sich den Ball vor - was ein Gurkentor!"

...die ereignisreichen Nachspielzeiten momentan in der 3. Liga: "Im Spiel denkt man da nicht drüber nach, letztes Spiel haben wir auch nicht darüber nachgedacht. Wir müssen defensiv bis zur letzten Sekunde arbeiten, bis es abgepfiffen ist, dürfen nicht nachlassen."

...die vielen hochkarätigen Chancen: "Ich glaube, wir waren die bessere Mannschaft. Wir hatten die klareren und vor allem viel mehr Torchancen. Und die hauen uns wieder das Ding hinten rein kurz vor Schluss. Scheiße!"

Marius Willsch über...

...das erneute Last-Minute-Gegentor: "Zum zweiten Mal hintereinander kurz vor Schluss ein Tor zu bekommen ist sauärgerlich. Wir hätten das Spiel vorher entscheiden müssen, es war sauunglücklich. Wir nehmen aber den Kopf hoch, es geht weiter, wir kämpfen weiter."

...Erkenntnisse: "Uns war klar, dass wir für jeden Punkt kämpfen müssen. Wir sind zwei Mal bitter bestraft worden, müssen hellwach sein, müssen konzentriert sein bis zum Schluss, weil jeder Fehler bestraft wird. Uns war klar, dass das ein Auf und Ab wird."

...die Atmosphäre im Grünwalder: "Das stachelt einen, trägt einen, pusht einen. Das ist eine unmenschliche Energie, die da freigestezt wird. Wir müssen die nächsten Heimspiele gewinnen."

Benjamin Kindsvater über...

...das späte Gegentor: "Wir haben das zweite Spiel hintereinander so spät ein Tor bekommen. Wir zahlen zum dritten Mal Lehrgeld, müssen vorne einfach das 1:0 machen, haben so viele Chancen, kassieren so spät das 0:1. Die wissen selber nicht, wie sie gewonnen haben. Es war ein einfacher Doppelpass, dann sind sie alleine vor dem Tor und er schiebt den Ball ins rechte Eck."

...den Druck: "Wir müssen das abstellen, reifer werden, in der 85. Minute auch mal den Ball zirkulieren lassen. Du bist in Osnabrück 2:0 vorne, kassierst dann in der 93. das 2:2. Heute dasselbe. Wir haben eigentlich ganz gut nach vorne gespielt, machen aber eben nicht das Tor und verlieren das Spiel. Das ist jetzt die Dritte Liga, nicht mehr die Regionalliga. Du wirst für jeden Fehler bestraft, ob du einen Meter mehr oder weniger machst."



Benjamin Kindsvater im Zweikampf mit Weltmeister Kevin Großkreutz. (Foto: sampics/Augenklick)

...die Fans: "Wahnsinn! Hier im Grünwalder ist eine andere Welt. Überragend, wie sie uns immer nach vorne pushen, egal, wie es gerade steht. Das gibt uns immer Power."