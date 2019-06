Angeblich mussten sich die Zuschauer also keine Sorgen machen. Einige wurden jedoch sehr unruhig - und äußerten dies auch in den Kommentaren. "Omg ... da läuft was gewaltig schief, dass Ella gewinnt, wird alles in Kauf genommen", heißt es da. Ein User schreibt: "Na hoffentlich! Denn irgendwie hab ich das Gefühl, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht! Und man darf nicht vergessen, es ist FINALE! Eigentlich gehen solche Fehler im Voting überhaupt gar nicht." Und ein weiterer User ist sicher: "Egal wer gewinnt, ein Shitstorm ist vorprogrammiert."