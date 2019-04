"Stil ist keine Frage des Alters" Modelvertrag mit 97 und eigene Barbie: Das schafft nur Iris Apfel

Arbeit im Weißen Haus

Zusammen mit ihrem Ehemann Carl betrieb Iris Apfel von 1950 bis 1992 das Textilunternehmen Old World Weavers. Sie waren an vielen Restaurationsprojekten beteiligt, auch im Weißen Haus. "Wir arbeiteten für neun Präsidentschaftsverwaltungen, von Harry S. Truman bis zu Bill Clinton. Diese Arbeit brachte mir zuweilen den Beinamen 'First Lady of Fabric' oder 'Our Lady of the Cloth' ein, ich fand das sehr lustig", so Apfel in "Stil ist keine Frage des Alters". Carl starb im Jahr 2015, über 67 Jahre war das Paar verheiratet: "Ich vermisse ihn wahnsinnig. Schlaf gut, mein Prinz."