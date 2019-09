Stil-Ikone in "Sex and the City" Sarah Jessica Parker im Carrie-Bradshaw-Gedächtnislook

Keine Frage, "Sex an the City"-Fans (1998-2004) fühlten sich bei diesem Anblick an alte Zeiten erinnert. Denn in der Kultserie präsentierte sich die Protagonistin, Kolumnistin Carrie Bradshaw, stets als experimentierfreudige Fashionista. Und in einer Folge der Serie zeigte sie sich ebenfalls mit verschiedenfarbigen, hochhackigen Riemchen-Sandaletten.