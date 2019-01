Grenzwert an vielen Stellen unterschritten

Und Umweltreferentin Stephanie Jacobs teilte mit: "Die positive Tendenz unserer quartalsweise veröffentlichten Zwischenwerte hat sich nun für das gesamte Jahr 2018 bestätigt." Die Münchnerinnen und Münchner könnten in den Wohngebieten, wo sie sich dauerhaft aufhalten, unbesorgt sein, so Jacobs, "dort ist die Luft gut". Und auch an vielen Straßenabschnitten könne 2018 der gesetzliche Jahresgrenzwert für NO2 eingehalten werden.

Zu hohe Werte insbesondere am Mittleren Ring

Allerdings seien die Werte an den stark verkehrsreichen Straßenabschnitten - insbesondere am Mittleren Ring - noch zu hoch, so die Umweltreferentin. "Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich, unseren im Juli 2018 beschlossenen Masterplan zur Luftreinhaltung konsequent weiter umzusetzen."

In der Mitteilung der Stadt vom Mittwoch heißt es: "Da die NO2-Belastung im Wesentlichen aus dem Diesel-Verkehr hervorgeht, ist es Ziel der 127 Maßnahmen des Masterplans zur Luftreinhaltung, die Attraktivität der umweltfreundlichen Verkehrsarten wie U-Bahn, Tram und Bus sowie des Radverkehrs in München deutlich zu steigern."

Die Stadt gehe "mit gutem Beispiel voran".und stelle unter anderem ihre Fahrzeugflotte auf E-Antriebe um und baue die öffentliche Ladeinfrastruktur mit bis zu 1.100 Ladepunkten bis Ende 2019 "deutlich" aus. Ab 2020 werde zudem die erste Buslinie mit E-Fahrzeugen "im Regelbetrieb" sein.

Die Messergebnisse für 2018 zeigen der Stadt zufolge zudem, "dass an vielen Stellen der Wert von 50 µg/m3 in München unterschritten ist".

Lesen Sie auch: Demo in München - Fahrverbot-Gegner gehen auf die Straße