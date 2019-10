Steven Gätjen ist wieder dabei Die Reise geht weiter: Dritte Staffel für "Mit 80 Jahren um die Welt"

Die erste Staffel der Sendung hatte 2018 wegen des überraschenden Todesfalls eines Kandidaten viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Der 80-jährige Lothar starb auf seiner Reise in Bangkok an einer Lungenentzündung. Es wurde damals darüber nachgedacht, die Sendung abzublasen. Doch die anderen Teilnehmer wollten - auch in Gedanken an Lothar - die Reise fortsetzen. Staffel zwei lief im Sommer 2019 im ZDF. Einen Ausstrahlungstermin für die dritte Staffel gibt es noch nicht.