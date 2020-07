Warum sollte man sich nie allein auf eine Steuer-Software verlassen?

Finanzämter fragen nach, das haben sie so an sich. Und oft, wenn in einer Erklärung etwas unklar ist, wollen die Bearbeiter eine Rechnung oder Quittung eingescannt oder auch im Original nachgereicht haben. Das heißt also: Trotz der Erklärung per Hilfsprogramm bleibt es dem Nutzer nicht erspart, Belege für eine bestimmte Frist aufzuheben. Mindestens so lange, bis er einen endgültigen Steuerbescheid hat. Und die Angaben sollten unbedingt korrekt sein. Etwaige Fehler beim Eintragen der Daten oder falsche Angaben können nicht der Software angelastet werden.

Steuer-Apps: Wo versagen die Hilfsprogramme?

So einfach die Steuererklärung mit einer Steuersoftware auf den ersten Blick scheint, es gibt etliche Stolperstellen:

Weiß die Anwendung, für welches Jahr der Nutzer seine Erklärung machen will? Die Steuergesetzgebung ändert sich jährlich, ist dafür die Version richtig und aktuell?

Wer während der Eingabe Probleme mit dem Empfang hat oder gar sein Handy verliert, für den sind die Daten ohne eine Cloudlösung weg.

Eine Software ist für die Steuerunterlagen und -daten kein geeignetes Speichermedium.

Wo man Hilfe bekommt

Steuerberater kosten richtig Geld – wie viel, richtet sich nach der sogenannten Steuerberatergebührenordnung und ist abhängig vom Jahreseinkommen. Trotz der Kosten lohnt sich vor allem für Selbstständige der Steuerberater. Bei einem Lohnsteuerhilfeverein wird man für wenige Euro Aufnahmegebühr Mitglied. Danach richtet sich der Jahresbeitrag in der Regel nach dem Einkommen und dem daraus folgenden Aufwand für die Steuererklärung.

Vorteil: Man wird beim Lohnsteuerhilfeverein das ganze Jahr über beraten und gegenüber dem Finanzamt vertreten. Aber: Der Lohnsteuerhilfeverein kann nur Angestellten, Rentnern oder auch Beamten zur Seite stehen, Selbstständige können dort nicht beraten werden.

Das Fazit zu den Steuer-Apps

Mit einer Softwareanwendung die Steuererklärung zu machen, kann einfach und schnell gehen. Das gilt aber nur für sehr einfache, überschaubare Einkommensverhältnisse. Sobald es etwas komplizierter wird, helfen die Softwareanwendungen in der Regel nicht weiter. Und: Steuerangelegenheiten sollten keine Sache von ein paar Minuten sein, man muss sich wenigstens einmal grundlegend mit seiner finanziellen Situation auseinandersetzen, um verstehen zu können, was da ausgefüllt wird. Ansonsten wird viel Geld verschenkt.

Vor Nachfragen und Nachforderungen vom Finanzamt schützt auch eine Steuer-App nicht. Für die Steuererklärung 2019 endet die allgemeine gesetzliche Abgabefrist für Steuerpflichtige am 31. Juli 2020. Bis dahin muss die Steuererklärung beim Finanzamt eingetroffen sein. Es sei denn, es hilft ein Lohnsteuerhilfeverein oder ein Steuerberater, dann verlängert sich die Abgabefrist bis Ende Februar 2021. Weil der letzte Februartag im Jahr 2021 aber auf einen Sonntag fällt, muss man solche Erklärungen spätestens bis zum 1. März 2021 einreichen.

