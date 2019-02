Stern auf dem Walk of Fame Pink mit süßer Liebesbotschaft an ihre Familie

Was für eine schöne Liebeserklärung an ihre Familie: Sängerin Pink (39, "Beautiful Trauma") nutzte die Gelegenheit bei der Enthüllung ihres Sterns auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood, um der Welt einmal mehr zu zeigen, wie glücklich sie ist. Zum einen erschien sie mit Ehemann Carey Hart (43), Tochter Willow Sage (7) und Sohn Jameson Moon (2) im Schlepptau zur Zeremonie im regnerischen Los Angeles und ließ sich auch gemeinsam mit ihnen ablichten. Zum anderen fand sie auch liebevolle Worte an ihre Lieben in ihrer Rede. Zunächst sei es für sie "surreal", eine solche Ehrung zu erhalten.