Stern auf dem Walk of Fame Besondere Reunion: "3 Engel für Charlie"-Stars feiern Lucy Liu

Für den großen Tag hatten sich die vier Schauspielerinnen in Schale geworfen. Lucy Liu selbst erschien in einem langen One-Shoulder-Kleid aus Seide mit einem floralen Design in Rosa, Gold und Blau. Cameron Diaz kam in einer braunen Bluse, über der sie einen cremefarbenen Mantel trug, und Jeans. Drew Barrymore präsentierte ein helles Maxikleid mit ebenfalls floralem Muster, das sie mit extrem hohen Plateau-Sandalen kombinierte. Ein edles Outfit zeigte auch Demi Moore, die ein schwarz-weiß-gemustertes Kleid in Midi-Länge mit roten, spitzen Pumps kombinierte.