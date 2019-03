Sterbeurkunde veröffentlicht "Riverdale"-Star Luke Perry ist in Tennessee beigesetzt worden

Die Trauer um "Riverdale"- und "Beverly Hills, 90210"-Star Luke Perry (1966-2019) sitzt noch immer tief. Nun bestätigt die von "TMZ" veröffentlichte Sterbeurkunde: Der Schauspieler starb am 4. März um kurz vor ein Uhr mittags (Ortszeit) an den Folgen eines Schlaganfalls in Los Angeles. Seine Verlobte, Wendy Madison Bauer (44), wird als seine nächste Angehörige aufgeführt. Und noch eine Tatsache geht aus den Dokumenten hervor: Perry wurde am vergangenen Montag (11. März) bereits beigesetzt - und zwar in Dickson im US-Bundesstaat Tennessee.