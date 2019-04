Stephen Kings Kultschocker "Friedhof der Kuscheltiere": Noch immer der perfekte Horror-Roman

Ein Roman für die Schublade?

Wohl auch weil so viele eigene Emotionen in den Roman einflossen, hatte King zunächst keine Intention, das Werk zu veröffentlichen. Stattdessen landete das fertige Buch in der Schublade und King arbeitete lieber gleich an seinem nächsten Roman, "Christine". Auch seine Frau Tabby bekam, anders als bei all seinen Büchern zuvor, das Skript nicht zu lesen. Bis heute sei "Friedhof der Kuscheltiere" die Geschichte, die ihn am meisten verfolge, schrieb er im Vorwort der Neuauflage des Romans von 2001.

Verständlich. Behandelt das Buch doch den universell bekannten und zeitlosen Wunsch all jener, die einen geliebten Menschen verloren haben - den Verstorbenen wieder zurück ins Leben zu holen. Doch was, wenn das vermeintliche Wunder sich als Albtraum herausstellt? Und der Wiedererweckte als Monster? Dann greift die schreckliche Erkenntnis von einem der Protagonisten: "Sometimes, dead is better" - "Manchmal ist es besser, tot zu sein".