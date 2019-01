Stephen King gibt es zweimal Horror pur! Diese Bestseller kommen ins Kino

"After Passion"

Ganz anders geht es in "After Passion" zu: US-Autorin Anna Todd hat mit ihrer Buchreihe weltweit für Furore gesorgt. Die Verfilmung des ersten Teils läuft ab 11. April: Die brave Studentin Tessa (Josephine Langford) trifft auf Badboy Hardin Scott (Hero Fiennes-Tiffin), der sie völlig aus dem Konzept bringt - auf emotionaler wie sexueller Ebene.

"Die unglaublichen Abenteuer von Bella"

Ab 24. Januar gibt es "Die unglaublichen Abenteuer von Bella" im Kino. Die Buchvorlage kommt von Bestsellerautor W. Bruce Cameron. Der Film erzählt die Geschichte einer Hündin, die eine 600 Kilometer lange Heimreise antritt, nachdem sie von ihrem Herrchen getrennt wurde. In den Hauptrollen sind unter anderem Ashley Judd, Jonah Hauer-King, Alexandra Shipp und Edward James Olmos zu sehen.

"Drachenzähmen leicht gemacht 3"

Noch mehr Familien-Spaß kommt mit "Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt" ab dem 7. Februar in die deutschen Kinos. Der animierte Action-Fantasy-Film basiert lose auf der gleichnamigen Buchreihe von Cressida Cowell. Darum geht's: Ein zufälliges Treffen mit einem noch ungezähmten Tagschatten-Weibchen, das Ohnezahn gehörig den Kopf verdreht, stellt die Freundschaft zwischen Drachen und Reiter vor neue Herausforderungen. Am Horizont taucht eine finstere, alles bedrohende Gefahr für das Dorf und seine Bewohner auf, die Hicks und Ohnezahn zwingt, ihre geliebte Heimat zu verlassen und sich auf die Suche nach einer verborgenen Welt zu begeben, die man nur aus mythischen Erzählungen kennt.

"Niemandsland - The Aftermath"

"Niemandsland - The Aftermath" läuft ab dem 4. April hierzulande in den Filmtheatern. Der Film mit Keira Knightley und Alexander Skarsgård basiert auf einem Roman von Rhidian Brook. Darum geht's: Der britische Colonel Lewis Morgan und seine Frau Rachael haben sich im Nachkriegsdeutschland in Hamburg wiedergetroffen. Es ist 1946, die Stadt ist vollkommen zerstört. Nachdem Lewis in den Ruinen die Villa Lubert findet, beschließt er, diese nicht zu beschlagnahmen, sondern dort mit den noch traumatisierten Deutschen gemeinsam zu wohnen.

"The Sun Is Also a Star"

Yara Shahidi und Charles Melton sind ab 16. Mai in "The Sun Is Also a Star" zu sehen. Das Buch "Ein einziger Tag für die Liebe" kommt von Nicola Yoon. Darum geht's: Daniel lernt die aus Jamaika stammende Natasha kennen - und im Laufe eines Tages verlieben sich die beiden mitten im Trubel von New York City. Sofort knistert es spürbar zwischen den beiden Fremden, die sich wahrscheinlich nie begegnet wären, wenn nicht das Schicksal ein wenig nachgeholfen hätte. Doch reicht das Schicksal aus, um der vom Pech verfolgten Liebe zu wahrem Glück zu verhelfen? Denn eigentlich verbringt das Mädchen seinen letzten Tag in den USA.

"Artemis Fowl"

"Artemis Fowl", basierend auf dem ersten Roman von Eoin Colfers gleichnamiger Bestseller-Reihe, kommt am 3. Oktober in die deutschen Kinos. Darum geht's: Artemis Fowl (Ferdia Shaw) ist der zwölfjährige Spross einer alten irischen Gangsterdynastie und ein kriminelles Genie. Er entführt die temperamentvolle und angriffslustige Elfe Holly Short (Lara McDonnell), um Gold als Lösegeld zu erpressen und somit den finanziellen Untergang seiner Familie zu verhindern. Das führt zu einem erbitterten Kampf um Stärke und Gerissenheit mit dem mächtigen, unterirdischen Elfenvolk, das auch hinter dem Verschwinden seines Vaters stecken könnte.

"The Woman in the Window"

Ab Oktober soll Amy Adams in "The Woman in the Window", nach dem gleichnamigen Roman von A.J. Finn, zu sehen sein. In dem Thriller mit dabei sind auch Julianne Moore, Gary Oldman, Wyatt Russell, und Brian Tyree Henry. Darum geht's: Eine Kinderpsychologin mit Platzangst beobachtet ein Verbrechen, während sie ihre Nachbarn ausspioniert, und muss entscheiden, ob sie die Polizei alarmieren soll.