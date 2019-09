Stephen Baldwin verrät Details Das ist über Justin und Hailey Biebers Hochzeitsfeier bekannt

Eigentlich sind Justin Bieber (25,"Love Yourself") und seine Hailey (22) bereits seit Herbst 2018 verheiratet, die Feier steht jedoch noch aus. Dass diese nun endlich stattfinden soll, ist bereits bekannt - weitere Details hat Stephen Baldwin (53, "Die üblichen Verdächtigen") jetzt dem Klatschportal "TMZ" verraten. So soll der Festakt beispielsweise eine religiöse Angelegenheit sein, weil die beiden Gott in ihre Ehe bringen wollen. Das soll die Beziehung stärken.