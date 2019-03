Stephen Amell sagt "Danke" US-Serie "Arrow" endet nach Staffel acht

Die Actionserie basiert auf der DC-Comicfigur Green Arrow und hat bereits drei Spin-offs nach sich gezogen: "The Flash" über den schnellsten Mann der Welt, "Supergirl" über die gleichnamige DC-Figur und "Legends of Tomorrow" mit den Nebendarstellern der anderen Serien. Der Sender hat ein großes Crossover der vier Serien in der finalen Staffel versprochen.