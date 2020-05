Stephanskirchen: Pkw brennt vollständig aus

Die junge Frau aus dem Landkreis Mühldorf am Inn konnte den Wagen noch rechtzeitig abstellen, aussteigen und sich in Sicherheit bringen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stand der Pkw bereits völlig in Flammen.