Die Verantwortlichen des 1. FC Kaiserslautern kritisieren allerdings auch das Verhalten vereinzelter FCK-Fans nach dem Schlusspfiff: Dass dabei ein Fluchttor zum Spielfeld hin geöffnet wurde, dafür hat der Klub "keinerlei Verständnis". Diese Situation sei aberschnell unter Kontrolle gebracht und das Tor entsprechend wieder verschlossen worden.

"Ein Platzsturm, wie im Bericht der zuständigen Polizei im Nachgang zu lesen, war zu keinem Zeitpunkt zu befürchten." Die Situation im Gästeblock habe sich gerade wieder beruhigt, da sei die Polizei am linken äußeren Blockende durch ein Fluchttor in den Gästeblock gestürmt und habe Pfefferspray sowie Schlagstöcke gegen FCK-Fans eingesetzt: "Wie auf Videos zu erkennen und wie von vielen Fans bestätigt wurde, gab es in dieser Situation keinerlei körperliche Angriffe in Richtung der Polizei."

Polizei verweist auf "sehr aufgeheizte Stimmung"

Aus dem Polizeipräsidium München war am Abend keine Stellungsnahme zu den Lauterer Vorwürfen zu bekommen. Am vergangenen Montag hatte die Polizei allerdings bereits ihre Eindrücke zum Drittliga-Spiel zusammengefasst - und dabei festgestellt: "Nach Abpfiff herrschte aufgrund des sportlichen Misserfolgs im Gästeblock sehr aufgeheizte Stimmung."

Einige Anhänger des 1. FC Kaiserslautern seien auf den Zaun geklettert, es seien Becher in Richtung der eigene Mannschaft geflogen. Weiter hieß es: "Zeitgleich wurde durch die Gästefans ein Rettungstor zum Spielfeld aufgedrückt. Um einen Platzsturm zu verhindern, zogen Polizeibeamte eine Kette vor dem Gästeblock ein, hierbei kam es zu zahlreichen Becherwürfen und zu einem Tritt eines Gästefans in Richtung der Polizeibeamten. Ein Polizeibeamter wurde dadurch verletzt."

Um das Rettungstor wieder zu verschließen und die Gästefans zurückzuhalten, sei von Seiten der Polizei "unmittelbarer Zwang in Form von Schieben und Drücken angewendet" worden. Vereinzelt sei der Schlagstock eingesetzt und Pfefferspray gesprüht worden.

