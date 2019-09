Aber: Reisinger und Co. sprechen auch von einem möglichen Abschied Bierofkas. "Doch auch in seinem Fall gelten die bekannten Mechanismen der Branche: Erhält er ein attraktives Angebot eines höherklassigen Klubs, kann ihm niemand verdenken, wenn er die Offerte annehmen würde", so die Kluboberen über etwaige Abwerbungsversuche: "Als junger Trainer muss er auch seine eigene Karriere im Blick haben."