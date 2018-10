Stellungnahme in Video Bibi und Julian: Klare Ansage zum Namen ihres Babys

"Im Moment sind wir total glücklich, dass der Name nicht öffentlich ist", meint die junge Mutter. All die Gerüchte um den Babynamen seien ihnen einfach zu viel geworden: "Was da alles abgegangen ist, hat uns einfach in unserer Ansicht bestätigt, dass wir den Namen einfach für uns behalten", so Bibi weiter. Doch sie schließt nicht aus, dass eines Tages der Name des Jungen doch ans Licht komme: "Vielleicht wird sich das irgendwann mal ändern."