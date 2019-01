Stellbrinks finaler Fall "Tatort: Der Pakt": Ein würdiger Abschiedskrimi für Devid Striesow?

Lohnt sich das Einschalten?

Ja. Denn die Geschichte ist interessant und es kommen so viele Täter in Betracht, dass die Co-Ermittler auf der heimischen Couch durchaus gefordert sein dürften. Für witzige Momente sorgt diesmal nicht nur der Kommissar, sondern ein echter Comedy-Profi: Nina Vorbrodt (47) spielt Ausbildungsschwester Maria Krafft, die am scheidenden Kommissar einen echten Narren gefressen hat. Apropos: Anders als in einigen Vorgängerfilmen dieses Saarland-Ablegers, tut sich Stellbrink diesmal nicht durch Albernheiten hervor - für das Finale bekommt er sogar noch ein neues Motorrad.