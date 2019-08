StellaxTaylorSwift Taylor Swift: Gemeinsame Mode-Kollektion mit Stella McCartney

Farbenfroh und kitschig

"Es hat so viel Spaß gemacht, sich mit meiner Freundin süße Sachen einfallen zu lassen bzw. an ihnen zu arbeiten", schwärmt Swift zu einem Foto, das sie und McCartney bei der Arbeit zeigt. Das Bild liefert bereits einen kleinen Vorgeschmack auf die Kollektion "StellaxTaylorSwift": Es wird bunt. Pastellfarben dominieren die Entwürfe. Auch in den Videos zu ihren bisherigen Single-Auskopplungen "ME!" und "You Need to Calm Down" ging es farbenfroh und durchaus kitschig zu.