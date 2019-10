Sein chinesischer Gegner Qinghao Meng, den er kurz zuvor vor heimischem Publikum besiegt hatte, hatte ihn mit einer verbotenen Technik kopfüber in den Ringboden gerammt. "In keiner Kampfsportart der Welt ist so ein Wurf erlaubt", sagt Schroth. Sofort hatte er stechende Schmerzen: "Ich spürte, wie Elektroströme vom Nacken bis in die Zehenspitzen durch meinen Körper gingen. Der Ringrichter stand über mir, zählte mich aus, aus dem Augenwinkel sah ich, wie sich mein Gegner feiern ließ."