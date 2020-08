Also packen die beiden ihre Koffer, steigen am Mittwoch in den Zug und fahren ins belgische Antwerpen. Die Reisewarnung von deutscher Seite wird nur wenige Stunden nach ihrer Anreise ausgesprochen. "Zu spät für uns – wir waren schon im Hotel", so Vielreicher. Auszeit? Anspannung! Sie entscheiden sich, zu bleiben. Doch wie ist ein Urlaub inmitten einer Stadt, in der die Infektionszahlen nach oben schnellen?