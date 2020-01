Steht er unter Druck? George R. R. Martin: So steht es um seine "Game of Thrones"-Bücher

Eines nach dem anderen

Dass die Macher der TV-Serie ihn überholt hätten, habe er so nicht erwartet. Er mache dennoch weiter mit dem, was er seit Jahren mache: "Ich versuche nach wie vor, zuerst das nächste Buch 'Winds Of Winter' zu beenden und danach den Folgeroman 'A Dream Of Spring'. Das sind die Dinge, auf die ich mich konzentriere. Danach sehen wir weiter." Mit seinem literarischen Ende der Saga wolle er nicht mit der Serienversion konkurrieren: "Sie können sich für jene Version entscheiden, die Ihnen am besten gefällt. Das gilt für jede Geschichte, die fürs Kino oder fürs Fernsehen adaptiert wird."