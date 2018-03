Steht dennoch neuer Prozess ins Haus? Nas und Kelis einigen sich im Sorgerechtsstreit

Eines scheint aber bislang immer noch nicht abschließend geklärt: Die Unterhaltszahlungen. In einem früheren Prozess wurde Nas dazu verurteilt, monatlich 8.000 US-Dollar an Kelis zu überweisen. Diese gab allerdings vor kurzem an, dass dies nicht dem aktuellen Verdienst ihres Ex-Mannes entspreche, ihr somit wesentlich mehr zustünde. Der nächste Akt in der Nas-Kelis-Fehde ist also bereits vorprogrammiert.