Steckt Methode hinter den Morden? Darum ist der "Walking Dead"-Schocker noch morbider als angenommen

Zehn Köpfe landeten am Ende der Episode auf den Pfählen, die einen grausigen Grenzzaun darstellen sollen: Addy, Rodney, Tammy, Ozzy, Frankie, D.J., Enid, Alek, Tara und Henry. In dieser Reihenfolge ergibt sich mit den Anfangsbuchstaben der Charaktere "Art of Death" - die "Kunst des Todes".