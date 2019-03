Die kenianische Schauspielerin trug einen hochgeschlossenen Jumpsuit aus einem glitzerndem Stoff in Pink. Der Einteiler im klassischen Overall-Schnitt und mit weiten Hosenbeinen wurde durch einen Taillengürtel in Form gebracht. Dazu wählte Nyong'o einen farblich abgestimmten Lippenstift und passenden Nagellack. Zu dem Pink kombinierte sie eine weitere Farbe - in Form von Kontaktlinsen. Ihre Augen schimmerten in einem hellen Goldton und verliehen dem "Black Panther"-Star so einen coolen und geheimnisvollen Ausdruck.