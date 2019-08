Neukirchen – Schwerer Unfall am frühen Morgen auf der A8 Richtung Salzburg. Auf Höhe des Teisenbergs ist dort gegen 5.30 Uhr ein Auto aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug einer vierköpfigen Familie aus Schwäbisch Gmünd riss mehrere Schilder um und überschlug sich anschließend. Erst in einem Gebüsch am Fuße der Böschung kam der Wagen auf der Seite zum Liegen.