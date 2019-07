Stattdessen Spende und Widmung Nach Tod von Cameron Boyce: Disney sagt "Descendants 3"-Premiere ab

"Er war glücklich"

In einem rührenden Instagram-Post hat sich nun auch seine Schwester Maya Boyce zu Wort gemeldet. "Er war perfekt", schreibt sie über ihren Bruder. Sie sei "am Boden zerstört" und werde es für den Rest ihres Lebens sein. Woran sie sich jedoch festhalte, sei "die Erinnerung an seinen endlosen Optimismus". Zudem erzählt sie von ihren letzten gemeinsamen Momenten. Es sei völlig normal und lustig gewesen. "Wir haben uns 'ich liebe dich' gesagt. Er war glücklich." 17 Jahre lang gewusst zu haben, wie es ist, von Cameron Boyce geliebt zu werden, sei "das schönste Geschenk, das ich je bekommen habe".