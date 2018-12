So finde man im Koalitionsvertrag zum Beispiel nie das Wort "Armut". "Für die derzeitige Landesregierung ist Armut anscheinend kein Problem, was besonders angepackt werden muss", ärgert sich die Landesvorsitzende. "Wer Geld für Bavaria One raushaut und kein Geld für den Sozialstaat hat, bei dem fragt man sich schon, ob das Leben hier in Bayern oder auf dem Mars stattfindet", wundert sich auch die Präsidentin des VdK Deutschland, Verena Bentele.