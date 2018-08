München - Sommerflaute kennt München nicht. Während in anderen Städten die Arbeitslosenzahlen im Sommer ganz natürlich ansteigen, sind sie in München fast rekordverdächtig tief. Im Juli waren 35 777 Menschen in der Landeshaupstadt ohne Beschäftigung. Das sind noch einmal 343 Personen weniger als im Vormonat. Damit sind in München so wenige Menschen erwerbslos gemeldet wie seit 17 Jahren nicht. Die Arbeitslosenquote bleibt aber unverändert bei 3,4 Prozent.