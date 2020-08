90 Prozent der tödlichen Badeunfälle an ungesicherten Badestellen

16 Menschen ertranken Wiese zufolge in einem Fluss, 6 in einem Bach, 11 in einem See und je einer in einem Teich und in einem Kanal. Dass bislang niemand in einem Schwimmbad ertrunken ist, überraschte Wiese nicht. Denn dort wird das Wasser von Fachpersonal überwacht, anders als an vielen Seen und Flüssen.