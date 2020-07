Statements wurden verlesen Vanessa Paradis und Winona Ryder: Keine Anhörung im Depp/Heard-Prozess

Prozess dauert bis Ende Juli

Beide Aussagen stehen den Behauptungen von Heard diametral gegenüber. Diese sagte aus, 14 Mal von Depp in deren dreijähriger Beziehung missbraucht worden zu sein. Depp bestreitet dies und verklagte die Zeitung "The Sun", da diese ihn als "Frauenschläger" tituliert hatte.

Der Prozess in London startete am 7. Juli und soll insgesamt drei Wochen dauern. Depp weist die Vorwürfe von sich, Heard jemals geschlagen zu haben. Die beiden lernten sich am Set des Films "The Rum Diary" (2011) kennen, 2015 gaben sie sich das Jawort. Nach nur 15 Monaten Ehe reichte Heard im Mai 2016 die Scheidung ein. Anfang 2017 wurde die Scheidung amtlich.