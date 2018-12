Statements via Twitter Demi Lovato redet Klartext: So geht es ihr wirklich

Seit ihrer vermeintlichen Überdosis und ihrem Klinikaufenthalt hat sich Sängerin Demi Lovato (26, "Tell Me You Love Me") rar gemacht. In der Öffentlichkeit wurde sie lediglich von Paparazzi aufgespürt und auch auf Social Media meldet sie sich nur sporadisch zu Wort. Dennoch brodelt die Gerüchteküche um ihren Gesundheitszustand. Nun wurde es der 26-Jährigen zu bunt und sie hat sich via Twitter selbst an ihre Fans gewandt.