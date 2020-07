Statement zum Tränenausbruch Kanye West: "Ich mache mir Sorgen um die Welt"

Steht seine Ehe vor dem Aus?

Wie das Eheleben von West und Kardashian momentan aussieht, wissen die Eltern der vier gemeinsamen Kinder North, Saint (4), Chicago (2) und Psalm (1), wohl nur selbst. Dennoch machte in den vergangenen Tagen vermehrt die Runde, dass die 39-Jährige ernsthaft über eine Scheidung nachdenke. Was wirklich dahintersteckt? "MailOnline" will von einem Sprecher der Familie erfahren haben, dass die Berichte "absolut nicht wahr" seien.