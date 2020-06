Statement zu Gerüchten Elon Musk bestreitet Affäre mit Cara Delevingne und Amber Heard

Elon Musk (48) hat sich zu den Gerüchten geäußert, er sei 2016 in eine geheime Affäre mit den beiden Models Cara Delevingne (27) und Amber Heard (34) verwickelt gewesen. "Cara und ich sind Freunde, aber wir waren nie intim. Sie würde das bestätigen", erklärte Musk gegenüber "Page Six", dem Klatschportal der "New York Post". "Außerdem möchte ich noch einmal betonen, dass Amber und ich erst ungefähr einen Monat nach ihrer Scheidung angefangen haben, auszugehen. Ich glaube nicht, dass ich während ihrer Ehe jemals in ihrer Nähe war!"