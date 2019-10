Statement von seiner Familie Ex-"DSDS"-Sieger Alphonso Williams: Seit neun Wochen im Krankenhaus

Sänger Alphonso Williams (57, "Mr. Bling Bling Classics"), der Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 2017 und Finalist bei "Promi Big Brother" im Jahr 2018, hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Seit Längerem war es still um den 57-Jährigen geworden, nun gibt es ein Lebenszeichen, das seine Familie via Instagram veröffentlicht hat. Die "unschöne Nachricht", die die Angehörigen an Williams' Fans richten, ist aber keine Entwarnung.