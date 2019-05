Statement vom Ismaik-Statthalter TSV 1860: Saki Stimoniaris gibt Löwen-Spielern Jobgarantie

Jobgarantie für die Löwen-Spieler?

Vor allem der letzte Teil des Statements, in dem es um die Zukunft des Vereins geht, lässt aufhorchen. Hier spricht Stimoniaris den Spielern nämlich eine Jobgarantie aus – und das obwohl es aufgrund des geringeren Etats zur kommenden Saison einige Spielerabgänge geben muss. "Ich werde alles tun, damit unsere Fans wieder den Glauben an den großen TSV 1860 zurückgewinnen. Wir sind gerade dabei, die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft unseres Vereins zu stellen. Deswegen appelliere ich nicht nur an die Fans, sondern auch an die Spieler: Glaubt an unseren Verein! Keiner muss sich Sorgen um seinen Arbeitsplatz machen. Jeder Spieler, mit dem Daniel Bierofka plant und der sich mit unserem Verein identifiziert und loyal verhält, wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle beim TSV 1860 spielen."