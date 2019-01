Vater schwer erkrankt Große Sorge um Britney Spears: Warum sagt sie alle Shows ab?

"Vor ein paar Monaten musste mein Vater ins Krankenhaus und wäre beinahe gestorben. Wir sind alle so dankbar, dass er lebend herausgekommen ist, aber er hat noch einen langen Weg vor sich. Ich musste die schwierige Entscheidung treffen, mich zu diesem Zeitpunkt voll und ganz auf meine Familie zu konzentrieren", so Spears. Weiter bittet sie ihre Fans um Verständnis und bedankt sich für all die Gebete sowie die Unterstützung. Mit den Worten "Danke, und ich liebe euch alle... immer" endet der Post.