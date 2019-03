Statement nach Video-Aufruhr Cardi B in Erklärungsnot: Hat die US-Rapperin Männer ausgeraubt?

Cardi B (26, "Bodak Yellow") ist in Erklärungsnot. Vor wenigen Tagen tauchte ein altes Instagram-Live-Video der US-Rapperin auf, in dem sie nicht nur zugibt, in früheren Jahren als Stripperin aktiv gewesen zu sein. Auch habe sie Männer gezielt unter Drogen gesetzt, um sie später auf dem Hotelzimmer auszurauben. Ihre offene Art kommt nicht bei jedem gut an.