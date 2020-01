Reiner Calmund: Gewicht wurde zur Last

Zwar habe Calmund 17 Kilo über den Jahreswechsel abgenommen, doch der Jojo-Effekt machte ihm in der Vergangenheit schwer zu schaffen. "Er holt mich immer ein, selbst dann, wenn ich noch so schnell renne, mir vornehme, noch so gesund zu leben und wenig zu essen", so der Manager weiter. Deshalb habe er sich in einer Spezial-Klinik in Offenbach "den Magen mit einem Bypass verkleinern lassen".