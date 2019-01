Statement des Senders "Das Traumschiff": Wer folgt auf Kapitän Victor Burger?

Gedreht wird aber trotzdem, denn es heißt weiter: "In den vergangenen Wochen fanden Dreharbeiten für eine neue Folge von 'Das Traumschiff' in Sambia statt - jedoch nur für die Szenen, die an Land spielen. Die Szenen mit der Crew an Bord des Schiffs werden wie jedes Jahr erst im Januar gedreht", so der Sender. Somit ist also noch ein bisschen Zeit, um für diese wichtige Personalie Nägel mit Köpfen zu machen.