Statement auf Twitter Lana Del Rey rechtfertigt sich für Israel-Konzert

In einem ausführlichen Brief an ihre Fans und Follower erklärt die Künstlerin die Beweggründe für ihre Teilnahme: "Ich verstehe, dass viele von euch sauer sind, weil wir nach Tel Aviv zum Meteor Festival fahren. [...] Was ich euch sagen kann ist, [...] dass Musik universal ist und uns zusammenbringen sollte. [...] Ich möchte euch gerne daran erinnern, dass mein Auftritt in Tel Aviv kein politisches Statement oder ein Einsatz für die dortige Politik ist, genauso wenig wie hier in Kalifornien singen bedeutet, dass ich die Ansichten des Gouverneurs oder unmenschliche Aktionen teile."