Statement auf Instagram "Riverdale"-Star Lili Reinhart: "Ich bin eine stolze, bisexuelle Frau"

Die 23-Jährige machte in ihren Stories am Mittwoch (3. Juni) auf einen Protestmarsch im kalifornischen West Hollywood aufmerksam, an dem sie selbst teilnahm. Auf dem Flyer, den die Schauspielerin teilte, ist unter anderem zu lesen: "LGBTQ+ für #BlackLivesMatter". Darunter schrieb Reinhart: "Obwohl ich es noch nie öffentlich gemacht habe, ich bin eine stolze, bisexuelle Frau." Bisexuelle Menschen fühlen sich zu Männern und Frauen hingezogen.