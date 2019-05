Starttermin noch unbekannt "Star Trek"-Serie: Sir Patrick Stewart landet bei Amazon Prime Video

"Star Trek"-Fans können sich freuen. Amazon Prime Video und CBS All Access haben am Montag bekannt gegeben, dass die neue, noch namenlose "Star Trek"-Serie über den berühmten Captain Jean-Luc Picard bei Prime Video ein neues Zuhause gefunden hat. Was das genau bedeutet? Sir Patrick Stewart (78) kehrt als abgeklärter Kommandant der USS Enterprise zurück.