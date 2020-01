Starttermin für neue Folgen "Die Höhle der Löwen" tritt gegen "The Masked Singer" an

Es ist das erste Mal, dass VOX die Gründershow im Frühjahr auf die Bildschirme zurückholt. Bisher zeigte der Sender das Erfolgsformat stets im Herbst. Auch "The Masked Singer" hatte ursprünglich einen anderen Sendeplatz: Die erste Staffel startete im Juni 2019 und lief immer donnerstags. Der Grund für den Wechsel: Der bisherige Sendeplatz am Donnerstag ist von Heidi Klums (46) 15. Staffel "Germany's next Topmodel" belegt, welche am 30. Januar startet.