Startschuss für die vierte Staffel "Das Sommerhaus der Stars": Wer waren die Kandidaten noch gleich?

Jasmin und Willi Herren

"Lindenstraße"-Fans kennen ihn als Olli Klatt, Mallorca-Urlauber als Ballermann-Star: Willi Herren (44). Auch im Dschungelcamp war er bereits zu sehen. In der zweiten Staffel belegte er den dritten Platz. Seine heutige Ehefrau Jasmin lernte Herren auf Mallorca kennen und lieben. Sie trat damals als Nacktsängerin "Jazmin" am Ballermann auf. 2008 trennte sich Jasmin wegen seiner Drogensucht und Untreue nach mehreren Jahren On-Off-Beziehung. Der 44-Jährige stand schon wegen Trunkenheit am Steuer, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Nötigung vor Gericht. Zuletzt beichtete er offen seine Drogensucht. Zeitweise warf er fünf Valium am Tag ein. Beide waren zwischenzeitlich mit anderen Partnern verheiratet, trafen sich 2016 zufällig wieder. Seit August 2016 sind sie wieder ein Paar und gaben sich Ende Juli 2018 heimlich das Jawort.

Michael Wendler und Laura Müller

Dieses Paar dürfte wohl für den meisten Gesprächsstoff sorgen: Schlagerstar Michael Wendler (47) und seine 28 Jahre jüngere Freundin Laura Müller (18). Im Oktober 2018 gab er nach 29 gemeinsamen Jahren die Trennung von seiner Frau Claudia (mit ihr hat er Tochter Adeline, 17) und kurz darauf die Beziehung zu Laura bekannt. "Der Wendler" - wie er sich selbst vermarktet - polarisiert bereits seine gesamte Karriere. Doch mit Songs wie "Sie liebt den DJ" hat er sich eine beachtliche Fangemeinde aufgebaut. Auch im Dschungelcamp war der 47-Jährige zu sehen. Er ist der einzige Teilnehmer bisher, der freiwillig das Handtuch geworfen hat und anschließend wieder zurück ins Camp wollte.

Johannes Haller und Yeliz Koc

Bei Yeliz Koc (31) und Johannes Haller (31) war es Liebe auf den zweiten Blick. Koc buhlte in der achten Staffel um "Bachelor" Daniel Völz (34). Sie verpasste ihm bei ihrer letzten "Nacht der Rosen" eine gepfefferte Ohrfeige und schrieb damit Trash-Geschichte. Johannes versuchte das Herz von Jessica Paszka (29) in der vierten "Bachelorette"-Staffel zu erobern. Bei "Bachelor in Paradise" trafen Yeliz und Johannes schließlich das erste Mal aufeinander. Gefunkt hat es jedoch erst nach der Show. Ende 2018 zog Yeliz aus ihrer Heimat Hannover zu Johannes nach Ravensburg. Ein paar Monate später, im April 2019, folgte die erste große Krise. Yeliz verkündete die Trennung via Instagram. Doch das Liebescomeback ließ nicht lange auf sich warten.

Elena Miras und Mike Heiter

Elena Miras (27) und Mike Heiter (27) lernten sich 2017 in der RTL-II-Datingshow "Love Island" kennen. Miras gewann die Kuppelshow sogar, allerdings mit einem anderen Partner. Sie wurde gemeinsam mit Jan Sokolowsky (30) zum Siegerpaar gekürt. Mike Heiter belegte gemeinsam mit Chethrin Schulze (26) den dritten Platz. Doch beide "Love Island"-Beziehungen scheiterten. Wenig später verliebten sich Elena und Mike. Seit Herbst 2017 sind sie ein Paar, gemeinsam wohnen sie in Zürich. Nach einer vorübergehenden Trennung im Mai 2018 sind sie spätestens seit der Geburt der gemeinsamen Tochter Aylen am 1. August 2018 eine glückliche Familie. Auf dem eigenen YouTube-Kanal verfolgen die Fans das Leben der drei.