Startschuss für die fünfte Staffel "Die Höhle der Löwen": Dr. Georg Kofler verstärkt das Löwen-Rudel

Nun teilen sich die beiden den Löwen-Posten. "'DHDL' ist fast schon ein Full-Time-Job und nur so kann ich auch die nötige Zeit für unsere Familie und die immer größer werdende Firma finden", erklärte die Teleshopping-Queen vor Kurzem spot on news. Zudem konnte sie so auch ein anderes TV-Abenteuer wagen. Im Frühjahr wirbelte sie in der RTL-Show "Let's Dance" über das Tanzparkett und schaffte es sogar auf den zweiten Platz.