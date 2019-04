Start wohl erst 2020 "WandaVision" Elizabeth Olsen verrät Details über ihre neue Serie

Elizabeth Olsen (30) verrät erste wichtige Details über ihre neue Serie "WandaVision", in der sie die Marvel-Superheldin Scarlet Witch spielen wird. Gegenüber dem Branchenmagazin "Variety" erklärte sie, dass die Serie in den 1950er Jahren spielen wird. Sie ist in "WandaVision" an der Seite ihres Schauspielkollegen Paul Bettany (47) zu sehen. Ihren Charakter Scarlet Witch gab sie bereits in "Avengers: Age of Ultron", "Avengers: Infinity War", "The First Avenger: Civil War" und im gerade erst in den Kinos angelaufenen "Avengers: Endgame".